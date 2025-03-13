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«Во дворе были мать и отец погибшей, которые смогли покинуть горящий дом». В Могилеве дедушка и его внучка погибли на пожаре в жилом доме

В Могилеве дедушка и его внучка погибли на пожаре в жилом доме.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве дедушка и внучка погибли в горящем в доме. Подробности сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла ночью 13 марта в областном центре. Спасатели МЧС, ликвидировавшие возгорание в частном доме, обнаружили тела двух погибших.

В огне погибли 27-летняя хозяйка дома и ее 84-летний дедушка. В момент возгорания дома находились родители молодой женщины, они сами смогли спастись. Мать погибшей сейчас находится в больнице, а ее супругу помощь врачей не потребовалась.

Следователи установили, что пожилой мужчина с инвалидностью имел привычку курить в постели. Предположительно, пожар и начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Идет следствие.

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