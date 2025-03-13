«Во дворе были мать и отец погибшей, которые смогли покинуть горящий дом». В Могилеве дедушка и его внучка погибли на пожаре в жилом доме

В Могилеве дедушка и внучка погибли в горящем в доме. Подробности сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла ночью 13 марта в областном центре. Спасатели МЧС, ликвидировавшие возгорание в частном доме, обнаружили тела двух погибших.
В огне погибли 27-летняя хозяйка дома и ее 84-летний дедушка. В момент возгорания дома находились родители молодой женщины, они сами смогли спастись. Мать погибшей сейчас находится в больнице, а ее супругу помощь врачей не потребовалась.
Следователи установили, что пожилой мужчина с инвалидностью имел привычку курить в постели. Предположительно, пожар и начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Идет следствие.
А еще под Новогрудком пенсионер погиб, получив ожоги 80% тела на кладбище.
Но также домашний кот сразился с гадюкой во время прогулки семьи у реки Западная Двина под Витебском: «Кошандрик атаковал притаившуюся змею».