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Неосторожность привела к смерти: пожар в Приморье унес жизни двух человек

В Приморье во время пожара в дачном доме погибли два человека.

Источник: МЧС РФ

Беспощадный огонь не только лишает людей имущества и дома, но иногда и забирает самое дорогое — жизнь. Жертвами серьезного пожара в Артемовском городском округе стали два человека. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России Приморского края.

Пожар с трагическими последствиями произошел в селе Суражевка Артемовского округа днем 13 марта. Когда пожарные прибыли на место происшествия, дачный дом был полностью охвачен пламенем, обрушились крыша и стены. В огне погибли 49-летняя женщина и 42-летний мужчина. Также в пожаре пострадал ровесник погибшего.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

Ранее «КП» писала, что Приморье «лидирует» в стране по количеству и площадям пожаров.