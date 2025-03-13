Неосторожность привела к смерти: пожар в Приморье унес жизни двух человек

Беспощадный огонь не только лишает людей имущества и дома, но иногда и забирает самое дорогое — жизнь. Жертвами серьезного пожара в Артемовском городском округе стали два человека. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России Приморского края.