Спасатели вытащили из-подо льда белоруса, получавшего СМС о риске выхода на лед. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что инцидент случился на реке Усяжа, которая находится неподалеку от деревни Раубичи Минского района. В пресс-службе уточнили, что мужчина находился на расстоянии примерно 30 метров от берега.
Говорится, что с помощью спасательной доски и веревки сотрудники МЧС достали мужчину из воды и передали врачам скорой медицинской помощи. Он был доставлен в больницу.
«Примечательно, что мужчина получал СМС-оповещения о рисках, связанных с выходом на тонкий лед», — акцентировали внимание в МЧС.
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