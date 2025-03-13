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Спасатели вытащили из-подо льда белоруса, получавшего СМС о риске выхода на лед

Сотрудники МЧС вытащили белоруса из-подо льда, получившего СМС с предупреждением.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели вытащили из-подо льда белоруса, получавшего СМС о риске выхода на лед. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что инцидент случился на реке Усяжа, которая находится неподалеку от деревни Раубичи Минского района. В пресс-службе уточнили, что мужчина находился на расстоянии примерно 30 метров от берега.

Говорится, что с помощью спасательной доски и веревки сотрудники МЧС достали мужчину из воды и передали врачам скорой медицинской помощи. Он был доставлен в больницу.

«Примечательно, что мужчина получал СМС-оповещения о рисках, связанных с выходом на тонкий лед», — акцентировали внимание в МЧС.

Тем временем домашний кот сразился со змеей во время прогулки своих хозяев у реки под Витебском: «Кошандрик атаковал притаившуюся гадюку, но сам получил укус».

Ранее ГАИ сообщило, что все камеры в Беларуси фиксируют наличие техосмотра.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.