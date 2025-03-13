В ЛЭТИ открыли российский учебный центр по коллаборативной робототехнике

Коллаборативные роботы или коботы — это роботы-манипуляторы, при помощи которых можно выполнять монотонные и алгоритмичные задачи, например, конвейерная сборка автомобилей, фасовка и перекладка товаров. В отличие от традиционных промышленных роботов их архитектура спроектирована с учетом взаимодействия с человеком. Они обладают встроенными системами безопасности, что позволяет им обнаруживать человека и адаптировать свое поведение, они легко интегрируются в технологические процессы и занимают гораздо меньше места, чем промышленные роботы.