В ЛЭТИ открыли российский учебный центр по коллаборативной робототехнике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Первый российский Учебный центр по направлению коллаборативной робототехники (коботов) открылся в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ». Его работа будет направлена на подготовку молодых специалистов и переподготовку сотрудников промышленных предприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«СПбГЭТУ “ЛЭТИ” и компания “ИндуТех” 13 марта запустили первый в России Учебный центр для подготовки специалистов по работе с коботами отечественного производства. Новое пространство открыто при финансовой поддержке программы развития университета “Приоритет 2030” и на базе образовательных пространств Передовой инженерной школы “Электроника и электротехника” СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, — говорится в сообщении.
Коллаборативные роботы или коботы — это роботы-манипуляторы, при помощи которых можно выполнять монотонные и алгоритмичные задачи, например, конвейерная сборка автомобилей, фасовка и перекладка товаров. В отличие от традиционных промышленных роботов их архитектура спроектирована с учетом взаимодействия с человеком. Они обладают встроенными системами безопасности, что позволяет им обнаруживать человека и адаптировать свое поведение, они легко интегрируются в технологические процессы и занимают гораздо меньше места, чем промышленные роботы.
По данным пресс-службы, ключевое оборудование лаборатории — четыре кобота, разработанных и произведенных компанией «РОБОПРО», которая в 2024 году первой в стране освоила серийное производство коллаборативных роботов. В Учебном центре студенты самостоятельно смогут разрабатывать алгоритмы для автоматизированного выполнения коботами различных задач, а затем реализовать его в виде программного обеспечения. Образовательный процесс в центре будет направлен на потоковое обучение бакалавров и магистрантов таким образом, чтобы в год подготавливать более 100 специалистов.
Кроме подготовки кадров Учебный центр будет заниматься повышением квалификации сотрудников промышленных предприятий в рамках курсов дополнительного профессионального образования.
«Президент и правительство сформировали и утвердили национальные приоритеты, в том числе роботизация страны. Цели поставлены крайне амбициозные и чтобы их выполнить необходимы тысячи новых инженеров, будущих руководителей, глубоко понимающих и умеющих внедрять самые современные технологии. Сейчас вузы максимально открыты к индустриальным партнерам и это лучшее время совместно разрабатывать новые решения на базе новых самых передовых отечественных продуктов», — привели в пресс-службе слова генерального директора компании ООО «ИндуТех» Евгения Верещагина.