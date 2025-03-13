Татарстанцам рассказали, когда ждать нашествия клещей. В 2024 году в сезон клещевой активности было зарегистрировано 12,9 тысячи укусов. По состоянию на 12 марта 2025 года татарстанцы в медучреждения по поводу присасывания клещей не обращались, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.