Татарстанцам рассказали, когда ждать нашествия клещей. В 2024 году в сезон клещевой активности было зарегистрировано 12,9 тысячи укусов. По состоянию на 12 марта 2025 года татарстанцы в медучреждения по поводу присасывания клещей не обращались, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.
Как там пояснили, клещи всегда активизируется с наступлением потепления (+10 градусов и выше) и схода снежного покрова. Предположительно, первые случаи присасывания клещей ожидаются уже в конце марта- начале апреля.
Специалисты рекомендуют при посещения парков и лесов быть в защитной одежде, использовать отпугивающие средства (репелленты). Каждые два часа стоит проверить тело на наличие клещей. Также советуют сделать вакцинацию против клещевого энцефалита.
Напомним, в Татарстане средняя температура марта ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. Для Казани — это −3,3 градуса, для республики — это −4,2 градуса.