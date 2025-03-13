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Татарстанцам рассказали, когда ждать нашествия клещей

Их жизнедеятельность всегда активизируется с наступлением потепления.

Источник: Комсомольская правда

Татарстанцам рассказали, когда ждать нашествия клещей. В 2024 году в сезон клещевой активности было зарегистрировано 12,9 тысячи укусов. По состоянию на 12 марта 2025 года татарстанцы в медучреждения по поводу присасывания клещей не обращались, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Как там пояснили, клещи всегда активизируется с наступлением потепления (+10 градусов и выше) и схода снежного покрова. Предположительно, первые случаи присасывания клещей ожидаются уже в конце марта- начале апреля.

Специалисты рекомендуют при посещения парков и лесов быть в защитной одежде, использовать отпугивающие средства (репелленты). Каждые два часа стоит проверить тело на наличие клещей. Также советуют сделать вакцинацию против клещевого энцефалита.

Напомним, в Татарстане средняя температура марта ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. Для Казани — это −3,3 градуса, для республики — это −4,2 градуса.