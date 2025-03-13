Первичные и вторичные баллы ЕГЭ: что они означают и как оценить свой результат

Максимальное количество первичных баллов по каждому предмету различается, так как на экзаменах по русскому языку и, например, по химии, может быть разное количество заданий. Кроме того, есть задания повышенного уровня сложности, где верный ответ может дать выпускнику два, три и больше первичных баллов. Также количество и уровень сложности заданий могут из года в год варьироваться даже в рамках одного учебного предмета.