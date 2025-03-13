Аэропорт Пулково готовится к сложной погоде в Петербурге

По словам главного операционного директора аэропорта Андрея Дробовича, в Пулково подготовили дополнительный персонал и технику, чтобы обеспечить безопасные и регулярные полеты в сложных метеоусловиях. Ведутся наблюдения за прогнозом и изменениями в нем.