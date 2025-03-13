Аэропорт Пулково готовится к сложной погоде в Петербурге

По словам главного операционного директора аэропорта Андрея Дробовича, в Пулково подготовили дополнительный персонал и технику, чтобы обеспечить безопасные и регулярные полеты в сложных метеоусловиях. Ведутся наблюдения за прогнозом и изменениями в нем.
«В аэропорту Пулково сделано все для того, чтобы отработать в этой ситуации в штатном режиме», — сказал Дробович.
Пик осадков придется на утро 14 марта, отметили в аэропорту. Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов, сегодня на Петербург движется циклон. С вечера четверга до утра пятницы в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.