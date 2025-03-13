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Аэропорт Пулково готовится к сложной погоде в Петербурге

В Петербурге в ближайшие сутки ждут ливневые осадки в виде мокрого снега и дождя. Аэропорт Пулково готовится к сложной погоде, чтобы отработать в штатном режиме, рассказали 13 марта в пресс-службе воздушной гавани.

По словам главного операционного директора аэропорта Андрея Дробовича, в Пулково подготовили дополнительный персонал и технику, чтобы обеспечить безопасные и регулярные полеты в сложных метеоусловиях. Ведутся наблюдения за прогнозом и изменениями в нем.

«В аэропорту Пулково сделано все для того, чтобы отработать в этой ситуации в штатном режиме», — сказал Дробович.

Пик осадков придется на утро 14 марта, отметили в аэропорту. Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов, сегодня на Петербург движется циклон. С вечера четверга до утра пятницы в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.