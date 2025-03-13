ТГК-11 в Омске запустит реверс по откачке воды в районе ТЭЦ-5

Сегодня в экологической группе «Дыши Омск» появилось информационное письмо, подписанное руководством ТГК-11. В нем сообщается, что предприятие готово организовать откачку воды с помощью существующих водозаборных труб дачного поселка. Документ уточняет особенности работ на участке.
Как сказано в письме, в СНТ «Фиалка» существуют резервуары для полива, которые в данный момент не заполнены. Предприятие готово организовать обратную откачку воды, в случае возможного подтопления участков с использованием этих коммуникаций.
Фото: vk.com/club184550095.
Таким образом, даже при обильном таянии снега, удастся снизить риски подтопления территории. Кроме того, уже в 2025 году начнутся работы по проектированию и строительству специализированных систем сброса воды. Причем, делать это организация планирует совместно с региональным правительством.
Ситуация с подтоплениями в СНТ «Осташково», деревнях Морозовке и Ульяновке Омского района обострилась летом прошлого года. Природоохранная прокуратура тогда подала иск о понуждении ТГК-11 провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий, позже представители компании в суде доказали, что подтопления были вызваны специфическим рельефом местности.
Ранее мы писали, как в Омске с 17 марта на год ограничат движение большегрузов по трем путепроводам.