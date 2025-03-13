ТГК-11 в Омске запустит реверс по откачке воды в районе ТЭЦ-5

Ситуация с подтоплениями в СНТ «Осташково», деревнях Морозовке и Ульяновке Омского района обострилась летом прошлого года. Природоохранная прокуратура тогда подала иск о понуждении ТГК-11 провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий, позже представители компании в суде доказали, что подтопления были вызваны специфическим рельефом местности.