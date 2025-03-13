«Брызнул из перцового баллончика и утопил снасти». Прохожий жестко расправился с рыбаком под Крупками

В Крупках местный житель напал на рыбака, посчитав, что тот является браконьером, пишет портал fishingby.com.
Инцидент произошел в районном центре еще 4 марта. Рано утром 47-летний местный житель увидел рыбака на реке Бобру и вспомнил о действии нерестового запрета на рыбную ловлю. Мужчина подумал, что любитель рыбной ловли — «обнаглевший» браконьер и напал на него.
Фигурант сначала применил перцовый баллончик, а затем утопил рыболовные снасти, снаряжение и одежду незадачливого рыбака. Когда мужчина пришел в себя, он позвонил в милицию и заявил, что временно потерял зрение и лишился рыболовного имущества.
Нападавшего оперативного задержали и взяли под стражу, часть имущества рыбаку удалось возвратить. Фигуранта будут судить за особо злостное хулиганство (ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).
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