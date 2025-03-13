«Брызнул из перцового баллончика и утопил снасти». Прохожий жестко расправился с рыбаком под Крупками

Фигурант сначала применил перцовый баллончик, а затем утопил рыболовные снасти, снаряжение и одежду незадачливого рыбака. Когда мужчина пришел в себя, он позвонил в милицию и заявил, что временно потерял зрение и лишился рыболовного имущества.