Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +9 градусов потеплеет в Иркутске 19 марта

В городе ожидается значительное потепление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Дождались! Еще недавно мы рассказывали, что на Приангарье обрушится резкое похолодание и снег, а спустя неделю синоптики обрадовали — ожидается значительное потепление.

Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, до 16 марта 2025 дневные температуры будут держаться на отметке +2 градуса. 17 марта столбик термометра покажет +6, 18 марта +7, а 19 марта +9!

Потеплеет на следующей неделе.

Самое время убирать подальше зимние куртки, ботинки! Можно смело отправляться на прогулку — солнце греет, птицы поют, да и большая часть снега успеет растаять.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал несколько способов, с помощью которых можно защитить собак от клещей.