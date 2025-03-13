До +9 градусов потеплеет в Иркутске 19 марта

Дождались! Еще недавно мы рассказывали, что на Приангарье обрушится резкое похолодание и снег, а спустя неделю синоптики обрадовали — ожидается значительное потепление.
Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, до 16 марта 2025 дневные температуры будут держаться на отметке +2 градуса. 17 марта столбик термометра покажет +6, 18 марта +7, а 19 марта +9!
Потеплеет на следующей неделе.
Самое время убирать подальше зимние куртки, ботинки! Можно смело отправляться на прогулку — солнце греет, птицы поют, да и большая часть снега успеет растаять.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал несколько способов, с помощью которых можно защитить собак от клещей.