Хоценко в преддверии профессионального праздника наградил омских работников ЖКХ

«Основной упор делаем на модернизацию изношенных коммунальных сетей. Нашему региону на ближайшие три года уже согласовано выделение из федерального бюджета порядка 2 миллиарда рублей. Большая часть этих средств пойдет на капремонт сетей “Тепловой компании” с учетом высокого уровня их износа. Еще одна важная задача — продолжение газификации районов области. В январе мы подали газ на газопровод-отвод и газораспределительную станцию “Большеречье”. Это поистине историческое событие для севера нашего региона, которого люди ждали много лет. Теперь наша задача — обеспечить бесперебойным газоснабжением Тарский, Знаменский и Тевризский районы, жители которых каждую зиму сталкиваются с проблемами с подачей газа. Управленческим командам этих районов нужно качественно подготовить котельные к приему постоянного сетевого газа», — рассказал Виталий Хоценко.