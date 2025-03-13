Хоценко в преддверии профессионального праздника наградил омских работников ЖКХ

В преддверии праздника специалистов ЖКХ, который ежегодно отмечается 17 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко подвел итоги работы отрасли за 2024 год и поставил задачи на следующий период. Глава региона также выразил благодарность омским коммунальщикам за их проделанный труд.
На заседании коллегии министерства энергетики и ЖКХ Омской области Виталий Хоценко выделил наиболее значимые достижения первого цикла нацпроектов. Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» в 13 районах области были запущены 22 объекта питьевого водоснабжения, что позволило получить доступ к качественной питьевой воде более 60 тысячам местных жителям.
В рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» решались задачи по созданию комфортной следы и улучшению жилищных условий. Так, в 2024 году более 5,5 тысяч омичей переехали из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры. Благодаря региональной программе капремонта в Омской области обновили 648 многоквартирных домов.
В прошлом году в рамках президентской программы социальной догазификации к природному газу подключили 6553 дома. В самом Омске с печного на газовое отопление по программе «Чистый воздух» перевели более 1000 частных домов — это позволило снизить объем выбросов более чем на 1300 тонн. Кроме того, более 550 общественных территорий были обустроены благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».
Как отметил губернатор, работа по ключевым направлениям продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Основной упор делаем на модернизацию изношенных коммунальных сетей. Нашему региону на ближайшие три года уже согласовано выделение из федерального бюджета порядка 2 миллиарда рублей. Большая часть этих средств пойдет на капремонт сетей “Тепловой компании” с учетом высокого уровня их износа. Еще одна важная задача — продолжение газификации районов области. В январе мы подали газ на газопровод-отвод и газораспределительную станцию “Большеречье”. Это поистине историческое событие для севера нашего региона, которого люди ждали много лет. Теперь наша задача — обеспечить бесперебойным газоснабжением Тарский, Знаменский и Тевризский районы, жители которых каждую зиму сталкиваются с проблемами с подачей газа. Управленческим командам этих районов нужно качественно подготовить котельные к приему постоянного сетевого газа», — рассказал Виталий Хоценко.
Помимо этого, глава региона подчеркнул, что одной из приоритетных целей сейчас является перевод на постоянное горение Вечных огней на мемориальных комплексах.
«Эту работу мы начали по поручению президента страны вместе с “Газпромом” еще в прошлом году. Тогда подключили к сетевому газу четыре мемориала. Еще два — в конце февраля этого года в Азово и буквально вчера в Марьяновке. В планах до 9 Мая подключить к газовым сетям 19 мемориалов», — дополнил Виталий Хоценко.
Министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко в ходе заседания коллегии сообщил, что в 2025 году на реализацию мероприятий в сфере теплоснабжения в областном бюджете заложено более 500 миллионов рублей. Согласно заключенному соглашению с Минстроем России, на территории Омской области планируется благоустроить не менее 54 общественных территорий, а также в районах — 51 объект. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этому году благоустроят еще 29 общественных пространств, на которых находятся мемориальные комплексы. Кроме того, планируется провести газ в более 50 новых населенных пунктов и в 11 районов области.
Виталий Хоценко поздравил омских коммунальщиков в наступающим профессиональным праздником. Он также отметил, что в этой сфере сейчас работают более 90 тысяч человек.
Губернатор и глава отраслевого министерства Владимир Шнипко представили к высоким государственным наградам тех, кто обеспечивает постоянную работу системы жизнеобеспечения.