Правительство сказало, что в Беларуси более 17 000 пустующих квартир

В постановлении уточнили, что подобное говорит ограниченных возможностях государства в проявлении гибкости в момент осуществления жилищной политики. Также сказано, что в стране 17,3 тысячи пустующих квартир, площадь которых составляет 904 тысячи квадратных метров, в том числе 4,9 тысячи квартир из государственного жилфонда.