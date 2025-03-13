В Башкирии суд признал банкротами почти 40 тысяч должников.

В Башкирии в 2024 году процедуру судебного банкротства прошли 39,5 тыс. жителей. Как правило, суд признаёт, что должники финансово не состоятельны, у них нет имущества, которое можно было бы обратить на погашение долга. Согласно закону, у должника нельзя забрать единственное жильё.