В Башкирии суд признал банкротами почти 40 тысяч должников.

В Башкирии в 2024 году процедуру судебного банкротства прошли 39,5 тыс. жителей. Как правило, суд признаёт, что должники финансово не состоятельны, у них нет имущества, которое можно было бы обратить на погашение долга. Согласно закону, у должника нельзя забрать единственное жильё.
Рост судебного банкротства составил почти четверть — на 23,6% больше, чем было в 2023-м, сообщили в отделе по контролю в сфере СРО Росреестра по РБ.
На внесудебное банкротство в прошлом году поступило 55,6 тыс. заявлений — в три раза больше, чем годом ранее. Такой рост банкротств связан с массовыми телефонными и кибермошенничествами, отмечают в Росреестре.
Подавляющее большинство должников погашают долг за счёт продажи имущества и постепенной выплаты из зарплаты или пенсии.
В целом за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 года до конца 2024-го в регионе были начаты 85,1 тыс. процедур с суммой долга почти 40 млрд руб. Из них на данный момент завершены 54,4 тыс.