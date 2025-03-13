В честь Рамадана в Казани на один день запустят бесплатный маршрут

Маршрут № 30 был выбран для проведения акции не случайно: он является одним из самых протяженных, соединяя Советский, Приволжский, Вахитовский и Кировский районы Казани. К тому же его пассажирами часто становятся люди, которые нуждаются в поддержке и обращаются поэтому в БФ «Закят».