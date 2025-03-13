В честь Рамадана в Казани на один день запустят бесплатный маршрут

Впервые акция была инициирована в 2023 году. Ее организует благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана в рамках благотворительного марафона «Рамадан — месяц добрых дел».
Бесплатный маршрут будет работать 12 часов, с 6:00 до 18:00. Узнать автобус будет легко: на его лобовом стекле установят табличку с надписью «Благотворительный маршрут от БФ “Закят”, а салон украсят воздушными шарами.
Маршрут № 30 был выбран для проведения акции не случайно: он является одним из самых протяженных, соединяя Советский, Приволжский, Вахитовский и Кировский районы Казани. К тому же его пассажирами часто становятся люди, которые нуждаются в поддержке и обращаются поэтому в БФ «Закят».
«В ходе поездки на автобусе маршрута № 30 пассажиры смогут ближе познакомиться с красотой ислама и добрых смыслах Рамадана, а также узнать о благотворительном марафоне, который начался в Татарстане», — пояснили в муфтияте.
Целью работы фонда является популяризация ценностей татарско-мусульманской культуры, а также традиций многонационального мира и согласия среди широкой общественности. В день проведения акции будет возможность сделать пожертвование с помощью QR-кода.