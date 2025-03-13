Ильсур Метшин и Мэрия Казани выражают глубокие соболезнования родным и близким Софии Губайдулиной

В 1954 году окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано у Л. Г. Лукомского, Г. М. Когана (занималась также в классе композиции у А. С. Лемана), в 1959 году — Московскую консерваторию по классу композиции у Н. И. Пейко, там же в 1963 году — аспирантуру по классу композиции у В. Я. Шебалина.