Ильсур Метшин и Мэрия Казани выражают глубокие соболезнования родным и близким Софии Губайдулиной

Мэрия города Казани и лично Ильсур Метшин выражают глубокие соболезнования родным и близким Софии Асгатовны Губайдулиной, почетного гражданина Казани, заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора, в связи с ее кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты.
"С глубокой болью мы узнали о кончине Софии Асгатовны Губайдулиной. София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям.
Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями. Ее язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьезностью сосредоточиться на главных вопросах бытия.
Мы безмерно благодарны ей за то, что она несмотря на свою занятость находила время побывать в городе своей юности и профессионального становления и всегда уделяла внимание начинающим музыкантам.
С именем и судьбой Софии Губайдулиной Казань навсегда связана крепкими узами. Ее след навечно останется теплым на улицах нашего города, в Центре современной музыки, который носит ее имя, и в сердцах казанцев. Для нас София Асгатовна в вечности останется близким человеком, чью память мы будем бережно хранить. А утешением всем поклонникам ее таланта — ее музыка, которая будет говорить с нами вместо нее", — заявил Ильсур Метшин.
Напомним, творчество Губайдуллиной находит продолжение в ежегодном фестивале современной музыки «Конкордия», в международном конкурсе пианистов имени Софии Губайдулиной, в произведениях многих ее последователей. В 2011 году внесена в Книгу Почета Казани.
Светлые воспоминания о Софии Губайдулиной всегда будут жить в памяти всех людей, кто ее знал, уважал, любил.
Биография
Родилась 24 октября 1931 г. в городе Чистополь.
В 1954 году окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано у Л. Г. Лукомского, Г. М. Когана (занималась также в классе композиции у А. С. Лемана), в 1959 году — Московскую консерваторию по классу композиции у Н. И. Пейко, там же в 1963 году — аспирантуру по классу композиции у В. Я. Шебалина.
На сложном жизненном и творческом пути Губайдулина встречала как откровенное непонимание (в первую очередь, со стороны руководства и «идеологов» Союза композиторов СССР), так и поддержку выдающихся деятелей отечественной культуры (известны напутственные слова Д. Шостаковича, сказанные на выпускном экзамене: «Я Вам желаю идти Вашим “неправильным” путём»).
С 1960—1970-х гг. активно разрабатывала новые пути в области звуковой выразительности.
В 1969 — начале 1970-х гг. работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки.
С 1975 года входила в композиторскую группу «Астрея» (вместе с В. Суслиным и В. Артёмовым).
В 1980-е гг. рассматривалась творческой общественностью как член так называемой «московской троицы» (совместно с А. Шнитке и Э. Денисовым).
С 1991 года проживала в Германии (сначала в городе Ворпсвед, а с 1992 года в городе Аппен-Унтерглинд).