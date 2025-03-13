Суперфиналист «Лидеров России» открыл важные для лечения рака феномены

«В исследованиях, выполненных совместно с коллегами из Научно-исследовательского института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича, мы показали, что некоторые препараты аспарагиназы могут опосредованно прекращать деление раковой клетки через механизм регулирования генов теломеразы — фермента, активация которого заставляет клетку бесконтрольно делиться. Соматическая клетка, из которых в основном состоит наш организм, гибнет приблизительно через 50 делений. Мы изучаем мутации, из-за которых она начинает быстро делиться и становится раковой, почему они происходят, как это деление оставить», — заявил Покровский, чьи слова приводятся в сообщении.