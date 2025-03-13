Суперфиналист «Лидеров России» открыл важные для лечения рака феномены

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Два важных для лечения рака биологических феномена открыл заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Вадим Покровский. Он стал победителем 4-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России», сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.
«В исследованиях, выполненных совместно с коллегами из Научно-исследовательского института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича, мы показали, что некоторые препараты аспарагиназы могут опосредованно прекращать деление раковой клетки через механизм регулирования генов теломеразы — фермента, активация которого заставляет клетку бесконтрольно делиться. Соматическая клетка, из которых в основном состоит наш организм, гибнет приблизительно через 50 делений. Мы изучаем мутации, из-за которых она начинает быстро делиться и становится раковой, почему они происходят, как это деление оставить», — заявил Покровский, чьи слова приводятся в сообщении.
Второе открытие касается возможности использования фармакологических пар в лечении рака, когда фермент становится одним из двух компонентов терапии и активирует пролекарственные соединения, которые вводятся непосредственно в опухоль.
«Ферментная пролекарственная терапия является новой перспективной стратегией в лечении солидных злокачественных новообразований. В исследованиях, выполненных совместно с коллегами из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, мы показали, что использование двухкомпонентных систем, содержащих фермент и нетоксичный субстрат (пролекарство), позволяет вырабатывать цитотоксические вещества непосредственно у поверхности опухолевой клетки, тем самым снижая общую токсическую нагрузку на организм», — добавил ученый.
О конкурсе.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года президентской платформой «Россия — страна возможностей». По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок со всей России и из 150 стран мира.