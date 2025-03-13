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Большереченский зоопарк выплатил 10 тысяч за нарушения в содержании бегемота

Скоро парнокопытный обитатель зоопарка получит обновленный вольер с ограждением.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области суд оштрафовал на 10 тысяч рублей Большереченский зоопарк за ненадлежащее содержание бегемота. Ранее зоопарку было предписано устранить выявленные нарушения, однако работы были выполнены лишь частично. Подробности рассказали в пресс-службе судов Омской области.

В мае 2024 года сотрудники Россельхознадзора в ходе проверки обнаружили нарушения при содержании парнокопытного. Зоопарк получи предписание оборудовать для него уличный вольер, который был бы размером не менее 500 квадратных метров с водоемом 9 квадратных метров и глубиной не менее 2 метров.

«По истечению срока исполнения предписания 17 января 2025 года инспекция посетила зоопарк в ходе которой было установлено, что в уличном вольере для бегемота проводятся монтажные работы по установлению ограждения. Территория вольера пока огорожена не полностью, площадь уличного вольера для содержания бегемота составляет 576 квадратных метров, в уличном вольере для содержания бегемота обустроен бассейн размером 10×7 метра, глубиной 1,8 метра, при норме глубины не менее 2-х метров», — сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Выданное в мае предприсание Большереченский зоопарк исполнил лишь частично. Руководство зоопарка привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омском зоопарке черепаха укусила ящерицу.