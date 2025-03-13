Большереченский зоопарк выплатил 10 тысяч за нарушения в содержании бегемота

«По истечению срока исполнения предписания 17 января 2025 года инспекция посетила зоопарк в ходе которой было установлено, что в уличном вольере для бегемота проводятся монтажные работы по установлению ограждения. Территория вольера пока огорожена не полностью, площадь уличного вольера для содержания бегемота составляет 576 квадратных метров, в уличном вольере для содержания бегемота обустроен бассейн размером 10×7 метра, глубиной 1,8 метра, при норме глубины не менее 2-х метров», — сообщили в пресс-службе судов Омской области.