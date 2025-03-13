Иностранцы стали чаще переезжать в Казахстан: какие регионы они выбирают

«В 2024 году число прибывших в Казахстан на постоянное место жительства составило 29 282 человека, число выбывших из страны — 12 732 человека. Сальдо миграции составило 16 550 человек. Таким образом, второй год подряд отмечается положительное сальдо во внешней миграции. По сравнению с 2023 годом, число прибывших в Казахстан увеличилось на 15,3%, а число выбывших из Казахстана уменьшилось на 20,9%», — сказано в сообщении.