Иностранцы стали чаще переезжать в Казахстан: какие регионы они выбирают

Как отмечается на сайте Бюро, число прибывших в Казахстан в 2024 году увеличилось на 15,3%.
«В 2024 году число прибывших в Казахстан на постоянное место жительства составило 29 282 человека, число выбывших из страны — 12 732 человека. Сальдо миграции составило 16 550 человек. Таким образом, второй год подряд отмечается положительное сальдо во внешней миграции. По сравнению с 2023 годом, число прибывших в Казахстан увеличилось на 15,3%, а число выбывших из Казахстана уменьшилось на 20,9%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ, доля прибывших из этих стран составила 81,6%. Среди других стран больше всего прибывших из Китая, Монголии и Турции, а выбывших — в Германию, Польшу и США.
«Прибывшие для постоянного проживания в основном выбирали город Алматы (6 260 человек), Алматинскую (4 788) и Мангистаускую (3 680) области. Самое большое количество выбывших зарегистрировано в Северо-Казахстанской (2 133 человека), Карагандинской (1 588) и Восточно-Казахстанской (1 195) областях», — добавили в Бюро.