Магнитная буря усилится вечером 13 марта — что ждать белорусам

Согласно данным, магнитная буря началась в среду, 12 марта и продолжается без перерыва и 13 марта. Говорится, что ее уровень оценивается как G1, то есть слабый. Однако специалисты допускают, что она может усилиться к вечеру четверга до уровня G2. Что касается более высоких значений, то они маловероятны.