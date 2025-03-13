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Магнитная буря усилится вечером 13 марта — что ждать белорусам

Ученые допустили, что магнитная буря может усилиться к вечеру 13 марта — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря усилится вечером 13 марта — что ждать белорусам. Подробности сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, передает Sputnik.by.

Согласно данным, магнитная буря началась в среду, 12 марта и продолжается без перерыва и 13 марта. Говорится, что ее уровень оценивается как G1, то есть слабый. Однако специалисты допускают, что она может усилиться к вечеру четверга до уровня G2. Что касается более высоких значений, то они маловероятны.

Ученые поясняют, что ухудшение геомагнитной обстановки связано с ростом скорости солнечного ветра около Земли. Вместе с тем источником быстрого ветра выступает корональная дыра на Солнце. Специалисты также добавляют, что стабилизация солнечного ветра наступит только с 17 марта.

Кстати, в Минске за сутки температура упадет на 15 градусов, а циклон с Польши принесет в Беларусь холод и мокрый снег.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.