Желающих зарабатывать по 300 тысяч рублей в месяц ищут в Ростовской области

В Ростовской области составили топ из пяти мартовских вакансий с зарплатами от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Результаты исследования представили аналитики портала SuperJob.
Например, одна из ростовских компаний по производству аэродромных и дорожных ЖБИ в марте начала искать менеджера продажам. Будущему работнику пообещали доход от 150 до 200 тысяч рублей, но при этом уточнили, что работать придется с крупными клиентами и для этого потребуется опыт в продажах стройматериалов или смежных областях.
Следующей в рейтинге оказалась вакансия клиники, которой нужен стоматолог терапевт-хирург. Зарплату указали в пределах от 150 до 300 тысяч рублей. От специалиста требуется профильное образование, сертификаты и медицинская книжка.
Далее идет вакансия инженера-конструктора с зарплатой от 180 тысяч рублей. Работодатель рассчитывает, что сотрудник будет заниматься разработкой проектов изделий, выполнять технические расчеты и участвовать в испытаниях. Требования — высшее образование и опыт работы от трех лет.
Зарплату от 200 тысяч рублей предложили специалисту, готовому стать руководителем филиала аутсорсинговой компании. В его задачи будет входить управление персоналом, развитие клиентской базы и контроль оказания услуг. Требуется высшее образование и опыт работы от трех лет, а также наличие личного автомобиля.
Оплату труда от 250 тысяч рублей в месяц предложили офтальмохирургу. Медик будет проводить операции и вести пациентов. Нужно медицинское образование и опыт работы от 10 лет. Компания обещает служебное жилье, выплаты при переезде и участие в научных конференциях.