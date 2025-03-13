Желающих зарабатывать по 300 тысяч рублей в месяц ищут в Ростовской области

Например, одна из ростовских компаний по производству аэродромных и дорожных ЖБИ в марте начала искать менеджера продажам. Будущему работнику пообещали доход от 150 до 200 тысяч рублей, но при этом уточнили, что работать придется с крупными клиентами и для этого потребуется опыт в продажах стройматериалов или смежных областях.