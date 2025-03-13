Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Желающих зарабатывать по 300 тысяч рублей в месяц ищут в Ростовской области

Топ вакансий с зарплатами от 150 до 300 тысяч рублей составили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области составили топ из пяти мартовских вакансий с зарплатами от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Результаты исследования представили аналитики портала SuperJob.

Например, одна из ростовских компаний по производству аэродромных и дорожных ЖБИ в марте начала искать менеджера продажам. Будущему работнику пообещали доход от 150 до 200 тысяч рублей, но при этом уточнили, что работать придется с крупными клиентами и для этого потребуется опыт в продажах стройматериалов или смежных областях.

Следующей в рейтинге оказалась вакансия клиники, которой нужен стоматолог терапевт-хирург. Зарплату указали в пределах от 150 до 300 тысяч рублей. От специалиста требуется профильное образование, сертификаты и медицинская книжка.

Далее идет вакансия инженера-конструктора с зарплатой от 180 тысяч рублей. Работодатель рассчитывает, что сотрудник будет заниматься разработкой проектов изделий, выполнять технические расчеты и участвовать в испытаниях. Требования — высшее образование и опыт работы от трех лет.

Зарплату от 200 тысяч рублей предложили специалисту, готовому стать руководителем филиала аутсорсинговой компании. В его задачи будет входить управление персоналом, развитие клиентской базы и контроль оказания услуг. Требуется высшее образование и опыт работы от трех лет, а также наличие личного автомобиля.

Оплату труда от 250 тысяч рублей в месяц предложили офтальмохирургу. Медик будет проводить операции и вести пациентов. Нужно медицинское образование и опыт работы от 10 лет. Компания обещает служебное жилье, выплаты при переезде и участие в научных конференциях.