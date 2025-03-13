Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России

«Разница в продолжительности жизни между регионами достигает 13 лет. При этом, говоря о здоровом образе жизни, мы должны не просто по всей стране проводить одно и то же, а, по сути, формировать свою повестку для каждого региона отдельно», — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы «Лиги здоровья нации».