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Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России

Мурашко: разница в продолжительности жизни между регионами составляет 13 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Разница в продолжительности жизни между регионами России достигает 13 лет, поэтому нужно формировать мероприятия по повышению приверженности к здоровому образу жизни для каждого субъекта отдельно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Москве ранее состоялось заседание оргкомитета форума «Здоровье нации — основа процветания России», организатором которого является «Лига здоровья нации».

«Разница в продолжительности жизни между регионами достигает 13 лет. При этом, говоря о здоровом образе жизни, мы должны не просто по всей стране проводить одно и то же, а, по сути, формировать свою повестку для каждого региона отдельно», — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы «Лиги здоровья нации».

Министр также отметил, что в рамках предстоящего форума важно не просто продемонстрировать успехи в области медицины и технологий, но и вовлечь общественные организации, формирующие культуру здорового образа жизни.

По словам Мурашко, стартовавшие национальные проекты, на которые государством выделяется более 2 триллионов рублей, требуют максимальной информационной открытости и общественного внимания.