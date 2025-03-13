Иркутская область стала финалистом Всероссийской премии «Регионы туризма»

Попасть в пятерку лидеров — это возможность показать, что Приангарье готово к проведению крупных конференций, конгрессов и выставок. Также это позволит наладить новые связи, которые в дальнейшем перетекут в долгосрочное сотрудничество. Сейчас команда, состоящая из владельцев крупных площадок, маркетологов и других специалистов, готовится к презентации.