Иркутская область стала финалистом Всероссийской премии «Регионы туризма»

Иркутская область попала в число финалистов четвертой Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» в номинации «Регион MICE-туризма» по итогам прошлого 2024 года. Как стало известно КП-Иркутск, финал мероприятия пройдет со 2 по 5 апреля в Санкт-Петербурге, участие принимают 47 регионов по 20 номинациям.
Попасть в пятерку лидеров — это возможность показать, что Приангарье готово к проведению крупных конференций, конгрессов и выставок. Также это позволит наладить новые связи, которые в дальнейшем перетекут в долгосрочное сотрудничество. Сейчас команда, состоящая из владельцев крупных площадок, маркетологов и других специалистов, готовится к презентации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что операторов беспилотников обучают в Иркутске. Студенты узнают, как работать со всеми видами дронов, которые используются «за ленточкой».