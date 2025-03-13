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Котельные Ялты перевели на минимальный режим из-за аномального тепла

Завершать отопительный сезон раньше срока не планируют.

Источник: Комсомольская правда

Из-за невероятного тепла, которое пришло в Крым в первой декаде марта, котельные Ялты перевели на минимальный режим работы. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас на Южнобережье столбики термометров достигают +20 градусов.

«В настоящее время котельные города работают в зависимости от температуры наружного воздуха на минимальном режиме», — сообщили в администрации.

Вместе с тем завершать раньше срока отопительный сезон в Ялте не планируют. Согласно постановлению правительства, дома прекращают отапливать, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет выше 8 градусов.

«Если в отдельные дни воздух прогревается сильнее, чем +8 градусов, но общесуточная температура по итогам пяти дней остается ниже, то тепло продолжат подавать», — уточнили в администрации Ялты.

К тому же в начале следующей недели в Крыму прогнозируют похолодание. Температура воздуха резко упадет на 10 градусов.

Напомним, 11 марта в Симферополе был побит абсолютный температурный рекорд. Температура воздуха в этот день составила 20,5 градусов.