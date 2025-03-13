Котельные Ялты перевели на минимальный режим из-за аномального тепла

Из-за невероятного тепла, которое пришло в Крым в первой декаде марта, котельные Ялты перевели на минимальный режим работы. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас на Южнобережье столбики термометров достигают +20 градусов.