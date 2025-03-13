Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад — Роспотребнадзор

«Темпы ежедневной заболеваемости снижаются. За текущую неделю уже мы это видим по динамике заболеваемости, по динамике разобщения школьников. За последнюю неделю закрытий школ практически нет, дети выходят из карантина», — сказала руководитель ведомства.
Пеньковская отметила, что в этом году было самое большое количество разобщенных школьников за последние пять лет. Заболеваемость ОРВИ в Крыму была на пике в конце февраля, 80% заболели в последние две недели месяца, уточнила она.
Пеньковская подчеркнул, что медицинские учреждения Крыма и Севастополя имели необходимый запас медикаментов. При этом из-за роста заболеваемости они были вынуждены перепрофилировать часть своего конечного фонда для оказания помощи пациентам.
«Система, которая должна была сработать, сработала. Уровень заболеваемости начинает снижаться. Думаю, к апрелю мы выйдем на неэпидемический уровень», — подытожила Пеньковская.