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Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад — Роспотребнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически нет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Источник: РИА "Новости"

«Темпы ежедневной заболеваемости снижаются. За текущую неделю уже мы это видим по динамике заболеваемости, по динамике разобщения школьников. За последнюю неделю закрытий школ практически нет, дети выходят из карантина», — сказала руководитель ведомства.

Пеньковская отметила, что в этом году было самое большое количество разобщенных школьников за последние пять лет. Заболеваемость ОРВИ в Крыму была на пике в конце февраля, 80% заболели в последние две недели месяца, уточнила она.

Пеньковская подчеркнул, что медицинские учреждения Крыма и Севастополя имели необходимый запас медикаментов. При этом из-за роста заболеваемости они были вынуждены перепрофилировать часть своего конечного фонда для оказания помощи пациентам.

«Система, которая должна была сработать, сработала. Уровень заболеваемости начинает снижаться. Думаю, к апрелю мы выйдем на неэпидемический уровень», — подытожила Пеньковская.