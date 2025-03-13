В Уфе пройдут ярмарки выходного дня

В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. На них жители смогут приобрести свежие и натуральные продукты напрямую у производителей Башкирии, сообщила пресс-служба городской администрации.
В субботу, 15 марта, торговые площадки будут организованы на нескольких локациях: на участке автодороги по улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской), на улице Рабкоров, 20, рядом с парком «Волна», а также на площадях имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.
В воскресенье, 16 марта, ярмарки продолжат работу на улице Рабкоров, 20, площадях имени Серго Орджоникидзе и перед Дворцом спорта.
Власти Уфы также напомнили участникам ярмарки, что из-за стабильной плюсовой температуры продажа мяса, мясных полуфабрикатов, субпродуктов, птицы, свежемороженой рыбы, молока и молочной продукции разрешена только при условии соблюдения температурного режима не выше +4 градусов и наличии холодильника.
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