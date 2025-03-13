В Уфе пройдут ярмарки выходного дня

В субботу, 15 марта, торговые площадки будут организованы на нескольких локациях: на участке автодороги по улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской), на улице Рабкоров, 20, рядом с парком «Волна», а также на площадях имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.