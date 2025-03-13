Умерла композитор Губайдулина, написавшая музыку к мультфильму «Маугли»

«Мэрия города Казани и лично Ильсур Метшин выражают глубокие соболезнования родным и близким Софии Асгатовны Губайдулиной, почетного гражданина Казани, заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора, в связи с ее кончиной и разделяют горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.
По словам мэра Казани, София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств.
«Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям. Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями. Ее язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьезностью сосредоточиться на главных вопросах бытия», — отметил Метшин.
Он также напомнил, что композитор, несмотря на свою занятость, находила время побывать в городе своей юности и всегда уделяла внимание начинающим музыкантам. С именем Губайдулиной город навсегда связан крепкими узами: в Казани действует Центре современной музыки, носящий ее имя, проводятся фестиваль современной музыки «Конкордия», международный конкурс пианистов имени Софии Губайдулиной. В 2011 году ее имя внесено в Книгу почета Казани.
Губайдуллина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополь. В 1954 году окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, в 1959 году — Московскую консерваторию по классу композиции, там же в 1963 году — аспирантуру. С 1960—1970-х годов активно разрабатывала новые пути в области звуковой выразительности. В 1969 — начале 1970-х годов работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки.
Губайдулина — автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей. Также она написала музыку к 25 фильмам, среди которых «Вертикаль» (1967), «Маугли» (мультфильм, 1971), «Человек и его птица» (мультфильм, 1975), «Чучело» (режиссер Ролан Быков, 1983).