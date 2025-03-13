Умерла композитор Губайдулина, написавшая музыку к мультфильму «Маугли»

Он также напомнил, что композитор, несмотря на свою занятость, находила время побывать в городе своей юности и всегда уделяла внимание начинающим музыкантам. С именем Губайдулиной город навсегда связан крепкими узами: в Казани действует Центре современной музыки, носящий ее имя, проводятся фестиваль современной музыки «Конкордия», международный конкурс пианистов имени Софии Губайдулиной. В 2011 году ее имя внесено в Книгу почета Казани.