Алексей Ягудин в шубе на голое тело станцевал на улице Норильска (видео)

Известный российский фигурист Алексей Ягудин поделился видео, на котором он танцует в сугробе на улице Норильска. Как утверждает спортсмен, температура воздуха на момент съемки составляла −40 °C. Когда конкретно было записано видео — не уточняется.
На кадрах Ягудин одет в шубу (предположительно, женскую), короткие шорты, кроссовки и подобие тюрбана с пером. Олимпийский чемпион энергично двигается под хитовую песню «Сигма бой» российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской.
«Алексей, приезжайте отогреваться на “Кристалл Арену”, а еще лучше — на финал чемпионата России по волейболу на снегу! Там как раз одного человека в команду группы поддержки не хватает», — прокомментировал танец министр спорта Красноярского края Денис Петровский в своем Телеграм-канале.
Напомним, фигурист посещал краевую столицу недавно, 24 февраля, по случаю проведения фестиваля Winter Fest. Там он повторил для красноярцев номер, с которым он победил на Олимпиаде-2002.
С Красноярском и краем у Алексея Ягудина существует особая связь. Так, в 2016 году чемпион зарегистрировал здесь брак с Татьяной Тотьмяниной. Также он был официальным послом Универсиады-2019.
Однако в 2021 году спортсмен оказался в центре скандала. Тогда красноярцы раскритиковали Алексея за пост об отсутствии в городе дыма от лесных пожаров. После этого фигурист обвинил горожан в травле, хоть на его отношении к Красноярску это не отразилось.