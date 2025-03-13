Алексей Ягудин в шубе на голое тело станцевал на улице Норильска (видео)

Однако в 2021 году спортсмен оказался в центре скандала. Тогда красноярцы раскритиковали Алексея за пост об отсутствии в городе дыма от лесных пожаров. После этого фигурист обвинил горожан в травле, хоть на его отношении к Красноярску это не отразилось.