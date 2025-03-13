Часть Ростова 18 и 19 марта останется без холодной воды

Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.
В указанный период без воды останутся жители Пролетарского района, в том числе участки — от пр-кт 40 лет Победы до ул. Солидарности и от пер. Молочный до ул. Александра Блока и Расковой, где расположена школа № 7.
Уточняется, что работы будут проводить две аварийные бригады АО «Ростовводоканал» в составе 12 человек, также будут задействованы шесть единиц автоспецтехники.
Жителям районов рекомендуется заранее запастись водой.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области в г. Шахты из-за порыва на водоводе на пер. Загорском было снижено давление в централизованной системе водоснабжения в направлении поселка Артем.