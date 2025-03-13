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Часть Ростова 18 и 19 марта останется без холодной воды

В Ростове-на-Дону с 8:30 18 марта и до 8:00 следующего дня будет временно отключено холодное водоснабжение из-за реконструкции водопроводной линии на ул. Расковой — от ул. Пахотной до ул. Детской.

Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

В указанный период без воды останутся жители Пролетарского района, в том числе участки — от пр-кт 40 лет Победы до ул. Солидарности и от пер. Молочный до ул. Александра Блока и Расковой, где расположена школа № 7.

Уточняется, что работы будут проводить две аварийные бригады АО «Ростовводоканал» в составе 12 человек, также будут задействованы шесть единиц автоспецтехники.

Жителям районов рекомендуется заранее запастись водой.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области в г. Шахты из-за порыва на водоводе на пер. Загорском было снижено давление в централизованной системе водоснабжения в направлении поселка Артем.