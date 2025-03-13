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В Екатеринбурге ветераны Великой Отечественной войны не будут платить за проезд

В честь 80-летия Победы в Екатеринбурге ветераны смогут бесплатно ездить на автобусах и метро.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов на заседании Коллегии администрации.

— Льгота будет действовать при предъявлении удостоверения, подтверждающего особый статус. Акцию проводим бессрочно. Такая мера социальной поддержки стала возможной, в том числе, благодаря применению брутто-контрактов, — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Льгота распространится на непосредственных участников Войны, тружеников тыла, блокадников, узников гетто. Они смогут безвозмездно пользоваться услугами автобусов, трамваев, троллейбусов и метро Екатеринбурга. Напомним, в 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с юбилеем принимаются различные меры, направленные на улучшение жизни ветеранов.