В Екатеринбурге ветераны Великой Отечественной войны не будут платить за проезд

В Екатеринбурге ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов на заседании Коллегии администрации.
— Льгота будет действовать при предъявлении удостоверения, подтверждающего особый статус. Акцию проводим бессрочно. Такая мера социальной поддержки стала возможной, в том числе, благодаря применению брутто-контрактов, — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Льгота распространится на непосредственных участников Войны, тружеников тыла, блокадников, узников гетто. Они смогут безвозмездно пользоваться услугами автобусов, трамваев, троллейбусов и метро Екатеринбурга. Напомним, в 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с юбилеем принимаются различные меры, направленные на улучшение жизни ветеранов.