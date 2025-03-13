В Екатеринбурге ветераны Великой Отечественной войны не будут платить за проезд

Льгота распространится на непосредственных участников Войны, тружеников тыла, блокадников, узников гетто. Они смогут безвозмездно пользоваться услугами автобусов, трамваев, троллейбусов и метро Екатеринбурга. Напомним, в 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с юбилеем принимаются различные меры, направленные на улучшение жизни ветеранов.