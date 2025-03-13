Ростех может создать высокотехнологичную оптико-электронную аппаратуру для РОС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех готов разработать и поставить для создаваемой Российской орбитальной станции (РОС) высокотехнологичную оптико-электронную аппаратуру космического назначения и ряд оптико-электронных устройств. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор Ростеха по науке и технологиям Юрий Коптев.
«Для РОС может быть интересен ряд оптико-электронных устройств, которые делает холдинг “Швабе”. Новая станция будет работать в качестве летающей лаборатории, которая будет заниматься в том числе тестированием аппаратуры. Уже сегодня начинает формироваться исследовательская программа. Наши предприятия заинтересованы в отработке приборов, элементов и т. д. Новый грузовой корабль позволит разместить крупногабаритные грузы. Например, можно было бы сделать крупногабаритный локатор», — сказал Коптев, который также является председателем научно-технического совета Роскосмоса.
Он напомнил, что на российский сегмент МКС летают ракеты-носители «Союз», двигатели первой и второй ступени которых производит самарское предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.