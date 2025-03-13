Ростех может создать высокотехнологичную оптико-электронную аппаратуру для РОС

«Для РОС может быть интересен ряд оптико-электронных устройств, которые делает холдинг “Швабе”. Новая станция будет работать в качестве летающей лаборатории, которая будет заниматься в том числе тестированием аппаратуры. Уже сегодня начинает формироваться исследовательская программа. Наши предприятия заинтересованы в отработке приборов, элементов и т. д. Новый грузовой корабль позволит разместить крупногабаритные грузы. Например, можно было бы сделать крупногабаритный локатор», — сказал Коптев, который также является председателем научно-технического совета Роскосмоса.