Певица Марина Хлебникова посоветовала молодым исполнителям быть доступными

— Эта песня родилась у Данилы. И насколько я знаю, идея песни родилась у него давно. Сначала был черновик, Данила показал его СВАИ, который ответил: «Надо подумать». Потом Данила нашел бит, очень необычную инструментальную версию, в которой отсутствует ритм-секция. А поскольку мы давно дружим с Данилой, он позвонил и сказал мне: «Марина, помоги, мне нужен женский бэк-вокал». Я приехала, послушала трек, поняла, что он мне нравится, и начала петь. Поначалу была недовольна результатом и попросила Данилу записать несколько дорожек, чтобы исполнить большую пачку вокала. Спела порядка 12 треков, чтобы было можно объединить их в небольшой хор. Спела, обсудили, и я уехала домой. Когда подъезжала к дому, мне позвонил Данила и сказал: «Марина, я не хочу в припеве петь, можно он останется только твоим, сольным?» Вот так неожиданно я «нашлась» в этой песне и для автора, и для СВАИ, и для самой себя. «Мотылек» войдет во второй альбом Данилы, который будет называться «Макондо».