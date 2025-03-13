Более 19 тысяч супружеских пар в Челябинской области получат выплаты за долгий брак

Теперь денежное вознаграждение, положенное к награде, преобразовано в единовременное пособие. Эта техническая поправка необходима, чтобы супруги не платили налог с доходов физических лиц.
— На присуждение знака отличия «Семейное счастье» в бюджете Челябинской области предусмотрено порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей, — сообщила Наталья Лугачёва. — В конце прошлого года с учётом возможностей бюджета первые 363 южноуральские семейные пары уже получили выплаты. В настоящее время готовится новое постановление.
Как получить знак отличия «Семейное счастье»?
Знак отличия присуждают семейным парам, отметившим 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Он сопровождается выплатой в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Важно, чтобы один из супругов имел награды Российской Федерации или Челябинской области, или иные поощрения за достижения в профессиональной, творческой и другой общественной значимой деятельности. Кроме того, мужу и жене необходимо иметь гражданство РФ не менее 15 лет и столько же проживать в Челябинской области. Важен и трудовой стаж, поскольку награда вручается только тем, кто проработал на территории региона не менее 15 лет. Подать документы можно в органы социальной защиты.