Более 19 тысяч супружеских пар в Челябинской области получат выплаты за долгий брак

Знак отличия присуждают семейным парам, отметившим 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Он сопровождается выплатой в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Важно, чтобы один из супругов имел награды Российской Федерации или Челябинской области, или иные поощрения за достижения в профессиональной, творческой и другой общественной значимой деятельности. Кроме того, мужу и жене необходимо иметь гражданство РФ не менее 15 лет и столько же проживать в Челябинской области. Важен и трудовой стаж, поскольку награда вручается только тем, кто проработал на территории региона не менее 15 лет. Подать документы можно в органы социальной защиты.