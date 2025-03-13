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На Алматы надвигаются дожди и тепло до 15

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по трем городам Казахстана. Так, с 14 по 16 марта в Астане по-прежнему будет бушевать непогода. Жителям Алматы и Шымкента везет больше. Несмотря на дожди там ожидается существенное потепление, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +5° 5 м/с 93% 755 мм рт. ст. +9°

Прогноз погоды по Астане

14 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Порывы ветра поднимутся до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем около 0 градусов.15 марта: переменная облачность, ночью снег. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1−3 тепла.16 марта: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Днем порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 2−4 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

14 марта: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 11−13 тепла.15 марта: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью 3−5, днем 13−15 тепла.16 марта: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 13−15 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

14 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2−4, днем 17−19 тепла.15−16 марта: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 17−19 тепла.