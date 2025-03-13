На Алматы надвигаются дожди и тепло до 15

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по трем городам Казахстана. Так, с 14 по 16 марта в Астане по-прежнему будет бушевать непогода. Жителям Алматы и Шымкента везет больше. Несмотря на дожди там ожидается существенное потепление, сообщает Zakon.kz.