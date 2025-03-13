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Воронежцы сообщили о сирене на левом берегу

Обстановка в городе спокойная.

Источник: Комсомольская правда

Днем 13 марта воронежцы сообщили о якобы звуках сирены. Их слышали на левом берегу.

В пресс-службе правительства области заверили, что тревога в регионе не объявлялась, обстановка спокойная, никаких ЧП не фиксировалось. Возможно, это было ложное срабатывании сигнализации или просто звук, ее напоминающий.

Напомним, минувшее ночью в области на протяжении 12,5 часов действовал режим атаки БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников. Обломки одного из них вызвали пожар на предприятии инфраструктуры. Очаг возгорания оперативно ликвидировали.