Воронежцы сообщили о сирене на левом берегу

Днем 13 марта воронежцы сообщили о якобы звуках сирены. Их слышали на левом берегу.
В пресс-службе правительства области заверили, что тревога в регионе не объявлялась, обстановка спокойная, никаких ЧП не фиксировалось. Возможно, это было ложное срабатывании сигнализации или просто звук, ее напоминающий.
Напомним, минувшее ночью в области на протяжении 12,5 часов действовал режим атаки БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников. Обломки одного из них вызвали пожар на предприятии инфраструктуры. Очаг возгорания оперативно ликвидировали.