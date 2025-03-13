Задержан бывший начальник управления МВД России по Ростову-на-Дону

С 2019 по 2023 год он же, уже на постах замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе с подчиненным «похитили деньги, начисленные последнему в виде зарплаты за дни фактического отсутствия на работе». В этом случае сумма ущерба составила более 292 тысяч рублей.