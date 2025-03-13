Задержан бывший начальник управления МВД России по Ростову-на-Дону

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону. Экс-правоохранитель задержан, сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Предварительно, в 2017 году экс-правоохранитель занимал должность начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону. В этот период в обмен на личное покровительство он получил взятку «в виде оплаты дорогих турпутевок». Сумма составила более 263 тысяч рублей.
С 2019 по 2023 год он же, уже на постах замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе с подчиненным «похитили деньги, начисленные последнему в виде зарплаты за дни фактического отсутствия на работе». В этом случае сумма ущерба составила более 292 тысяч рублей.
Бывшему начальнику управления МВД России по Ростову-на-Дону инкриминируют статьи «Получение взятки» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).