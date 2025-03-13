Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству не поддерживает законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах, инициативу нельзя принимать в нынешнем виде, она противоречит конституционно-правовому регулированию, заявил глава комитета Андрей Клишас.
Ранее он напомнил о позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признается обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности.
«Мы в заключении нашего комитета подчеркиваем, что в представленной редакции это не может быть поддержано, просто потому, что это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено. Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая Федеральный парламент. Поэтому мы подготовили отрицательное заключение», — сказал Клишас в ходе заседания конституционного комитета.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Законопроект направлен на отзыв в регионы. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания.
Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.