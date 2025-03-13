Суд арестовал руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Стефанова

ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова арестовал на 2 месяца руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
«Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО “Газпром межрегионгаз Тамбов”, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств — ред.), на 2 месяца», — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы региона.
Стефанов останется под стражей до 10 мая 2025 года.
По данным источника РИА Новости, во вторник гендиректор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Стефанов и руководитель предприятия «Водгазхоз» Руслан Брагарник были задержаны в Тамбове, у них изъяли кокаин.