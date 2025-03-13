Суд арестовал руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Стефанова

«Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО “Газпром межрегионгаз Тамбов”, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств — ред.), на 2 месяца», — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы региона.