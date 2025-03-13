Умерла композитор София Губайдулина

«Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям. Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями. Ее язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьезностью сосредоточиться на главных вопросах бытия», — отметил мэр.