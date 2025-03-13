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Стало известно, когда откроется движение по бульвару Архитекторов в Омске

Движение по бульвару Архитекторов в Омске откроется в июле, как сообщил вице-губернатор Динар Курманов.

В настоящее время активно ведутся работы по реконструкции 4-километрового участка дороги, и ее завершение намечено на ближайшие месяцы.

«Бульвар Архитекторов мы однозначно в этом году вводим в эксплуатацию, постараемся это сделать как можно раньше. Путь на самом деле непростой — можно было пойти по более простому пути, заменить покрытие и решить тем самым проблему. Но мы вышли из зоны комфорта, понимали, что будет сложно. Зато с двух полос движения мы вышли на шесть полос», — сообщил Курманов в интервью на «12 канале».

Кроме того, вдоль бульвара будут созданы новые пешеходные и велосипедные дорожки, а также обустроены парковые зоны. Для удобства жителей запланировано строительство 15 новых пешеходных переходов.