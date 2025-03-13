Стало известно, когда откроется движение по бульвару Архитекторов в Омске

«Бульвар Архитекторов мы однозначно в этом году вводим в эксплуатацию, постараемся это сделать как можно раньше. Путь на самом деле непростой — можно было пойти по более простому пути, заменить покрытие и решить тем самым проблему. Но мы вышли из зоны комфорта, понимали, что будет сложно. Зато с двух полос движения мы вышли на шесть полос», — сообщил Курманов в интервью на «12 канале».