В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона

«Мы усилим лабораторный контроль за морской водой, за песком и так далее. И мы этот мониторинг уже начинаем», — сказала руководитель ведомства.
Она уточнила, что усиление мониторинга будет заключаться в том числе в увеличении количества контрольных точек отбора проб морской воды и песка.
По словам Пеньковской, мониторинг морской воды на наличие холерных вибрионов начнется уже в апреле. Лаборатории уже готовят запас необходимых материалов для проведения исследований проб на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму вследствие разлива нефтепродуктов с затонувших в Черном море танкеров на данный момент нет.
Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что рост турпотока в Крым с начала года составил около 10%. При этом в крымских средствах размещения продолжается активное бронирование на майские праздники и летний период.