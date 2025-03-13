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В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. В Крыму усилят лабораторный контроль морской воды и песка в преддверии и в период проведения курортного сезона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Источник: РИА "Новости"

«Мы усилим лабораторный контроль за морской водой, за песком и так далее. И мы этот мониторинг уже начинаем», — сказала руководитель ведомства.

Она уточнила, что усиление мониторинга будет заключаться в том числе в увеличении количества контрольных точек отбора проб морской воды и песка.

По словам Пеньковской, мониторинг морской воды на наличие холерных вибрионов начнется уже в апреле. Лаборатории уже готовят запас необходимых материалов для проведения исследований проб на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.

Ранее председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму вследствие разлива нефтепродуктов с затонувших в Черном море танкеров на данный момент нет.

Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что рост турпотока в Крым с начала года составил около 10%. При этом в крымских средствах размещения продолжается активное бронирование на майские праздники и летний период.