Скоростные суда запустят из Нижнего Новгорода в Самару в 2025 году

Скоростные суда планируется запустить из Нижнего Новгорода в Пермь, Самару и Тольятти в 2025 году. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе XX Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет» (18+) на Нижегородской ярмарке 13 марта.
По его словам, на территории Нижегородской области планируется запустить скоростные суда в Работки, до Дудина монастыря и Горбатова.
В общей сложности в прошлом году скоростные суда «Валдаи» и «Метеоры» перевезли около 125 тысяч человек, что на 56% больше, чем в 2023 году. В этом году мы ожидаем, что пассажиропоток вырастет до 140 тысяч человек.
Глава региона также добавил, что на круизных судах Нижегородскую область посетило около 800 тысяч человек в 2024 году.