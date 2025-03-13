Скоростные суда запустят из Нижнего Новгорода в Самару в 2025 году

В общей сложности в прошлом году скоростные суда «Валдаи» и «Метеоры» перевезли около 125 тысяч человек, что на 56% больше, чем в 2023 году. В этом году мы ожидаем, что пассажиропоток вырастет до 140 тысяч человек.