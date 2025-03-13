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Скоростные суда запустят из Нижнего Новгорода в Самару в 2025 году

На территории Нижегородской области планируется запустить суда в Работки, до Дудина монастыря и Горбатова.

Скоростные суда планируется запустить из Нижнего Новгорода в Пермь, Самару и Тольятти в 2025 году. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе XX Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет» (18+) на Нижегородской ярмарке 13 марта.

По его словам, на территории Нижегородской области планируется запустить скоростные суда в Работки, до Дудина монастыря и Горбатова.

В общей сложности в прошлом году скоростные суда «Валдаи» и «Метеоры» перевезли около 125 тысяч человек, что на 56% больше, чем в 2023 году. В этом году мы ожидаем, что пассажиропоток вырастет до 140 тысяч человек.

сказал Глеб Никитин

Глава региона также добавил, что на круизных судах Нижегородскую область посетило около 800 тысяч человек в 2024 году.