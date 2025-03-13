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Расписание автобусного маршрута А-67 решили изменить в Нижнем Новгороде

Сформирован график для выходных дней.

Расписание автобусного маршрута А-67 будет изменено в Нижнем Новгороде с 17 марта, сообщает менеджер по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Марина Матясова в социальных сетях.

«Будут сформированы отдельные расписания на рабочие и выходные дни», — рассказали в ЦРТС.

Первое отправление с понедельника по пятницу с конечной остановки «Улица Космическая» будет производиться в 04:45, а в выходные — в 05:00.

Ранее сообщалось, что суд обязал администрацию Варнавина вернуть автобусы до поселка Черемушки.