Расписание автобусного маршрута А-67 решили изменить в Нижнем Новгороде

Расписание автобусного маршрута А-67 будет изменено в Нижнем Новгороде с 17 марта, сообщает менеджер по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Марина Матясова в социальных сетях.
«Будут сформированы отдельные расписания на рабочие и выходные дни», — рассказали в ЦРТС.
Первое отправление с понедельника по пятницу с конечной остановки «Улица Космическая» будет производиться в 04:45, а в выходные — в 05:00.
Ранее сообщалось, что суд обязал администрацию Варнавина вернуть автобусы до поселка Черемушки.