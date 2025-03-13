В уфимском госпитале ветеранов войн сработала пожарная сигнализация

Сегодня днем, 13 марта, в Уфе сработала автоматическая пожарная сигнализация в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
К учреждению на улице Тукаева были направлены сотрудники чрезвычайного ведомства. Специалисты обследовали здание, и, к счастью, тревога оказалась ложной. Никакого горения обнаружено не было, и силам экстренной службы дали отбой.
В результате происшествия никто не пострадал.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.