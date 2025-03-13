Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском госпитале ветеранов войн сработала пожарная сигнализация

В Уфе сработала пожарная тревога в госпитале ветеранов войн.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 13 марта, в Уфе сработала автоматическая пожарная сигнализация в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

К учреждению на улице Тукаева были направлены сотрудники чрезвычайного ведомства. Специалисты обследовали здание, и, к счастью, тревога оказалась ложной. Никакого горения обнаружено не было, и силам экстренной службы дали отбой.

В результате происшествия никто не пострадал.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.