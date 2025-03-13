В Калининградской области стартовал новый этап строительства мини-обхода Черняховска

Второй этап представляет собой более сложную задачу — если часть маршрута будет проходить по существующей трассе Черняховск — Крылово, то оставшееся расстояние потребуется построить заново. Разработкой проекта займется ОАО «Институт Гипростроймост». В рамках этого этапа планируется возведение нового железнодорожного переезда в районе дороги Черняховск — Озёрск.