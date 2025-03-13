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В Калининградской области стартовал новый этап строительства мини-обхода Черняховска

Министерство градостроительной политики Калининградской области утвердило подготовку проекта планировки для второго этапа строительства южного мини-обхода Черняховска.

Источник: Kaliningradnews

Согласно документации, новая дорога пройдет от трассы Черняховск — Крылово до трассы Черняховск — Озёрск.

Первый этап проекта, предусматривающий реконструкцию участка между посёлками Новая Деревня — Загородное и Красновка, уже получил положительное заключение государственной экспертизы. После выделения финансирования строительство может начаться в ближайшее время.

Второй этап представляет собой более сложную задачу — если часть маршрута будет проходить по существующей трассе Черняховск — Крылово, то оставшееся расстояние потребуется построить заново. Разработкой проекта займется ОАО «Институт Гипростроймост». В рамках этого этапа планируется возведение нового железнодорожного переезда в районе дороги Черняховск — Озёрск.

Реализация проекта позволит существенно улучшить транспортную доступность восточной части региона и разгрузить существующие дороги.