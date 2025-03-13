В Узбекистане утверждены тесты и критерии оценки для бакалавриата в новом учебном году

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане утвердили количество тестовых заданий и критерии оценивания предметов, подлежащих тестированию на вступительных тестах на бакалавриат в 2025/2026 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.
«Соответствующим приказом министерства количество тестовых заданий и критерии оценки предметов для бакалавриата вузов республики на 2025/2026 учебный год оставлены такими же, как и в прошлом году», — говорится в сообщении.
На экзаменах в этом году три предмета будут обязательными для всех абитуриентов.
Таким образом, абитуриенты должны будут сдать:
3 обязательных предмета:
- родной (узбекский, русский или каракалпакский) язык х 10;
- математика х 10;
- история Узбекистана х 10;
Итого 33 балла — по 1,1 баллу за 30 вопросов.
- 2 профильных предмета:
- по первому предмету — 30 тестов, стоимость теста — 3,1 балла, максимальное количество баллов — 93;
- по второму предмету — 30 тестов, стоимость теста — 2,1 балла, максимальное количество баллов — 63.
Таким образом, всего за 2 предмета по выбранному направлению можно будет набрать 156 баллов.
При поступлении абитуриентам дается всего 90 тестовых заданий по 5 предметам. Максимально возможный балл составляет — 189 баллов.