ЗКО усиливает контроль за паводками

Согласно данным Казгидромета, уровень воды на реках области ожидается ниже опасных отметок. Тем не менее, региональные власти приняли дополнительные меры по мониторингу ситуации. В дополнение к 22 существующим гидропостам в области установлено 7 новых постов для контроля за водоемами. Кроме того, на реках Урал, Чаган и Деркул вводятся три автоматизированных комплекса, которые начнут функционировать уже к концу марта. Это позволит более оперативно отслеживать уровень воды и реагировать на потенциальные угрозы.