«Международная экономика и торговля», «Сверхвысокочастотные системы», «Интеллектуальная электроника». Белорусские вузы объявили об открытии новых специальностей в 2025 году

Что касается учебного плана, то он включает в себя дисциплины по методам машинного обучения, цифровым измерительным системам, а также основам отдельных разделов математики и физики, среди которых радиоэлектроника, механика, оптика и так далее. Говорится, что выпускники будут ориентироваться в самых последних достижениях программируемых электронных систем, которые основаны в том числе на технологиях искусственного интеллекта.