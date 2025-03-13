«Международная экономика и торговля», «Сверхвысокочастотные системы», «Интеллектуальная электроника». Белорусские вузы объявили об открытии новых специальностей в 2025 году

Белорусские вузы объявили об открытии новых специальностей в 2025 году. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что в Белорусском государственном университете будут открыты сразу две новые специальности. Среди них — «международная экономика и торговля» на экономическом факультете". Данная специальность предполагает углубленное изучение китайского языка. Отмечается, что учиться нужно будет пять лет. За названное время студентами будут освоены дисциплины востоковедческого блока. Также они исследует принципы международного и национального регулирования современной экономики.
Еще одной новой специальностью окажется «интеллектуальная электроника». Она появится на факультете радиофизики и компьютерных технологий. В БГУ обратили внимание на то, что белорусских организациях возросла потребность в конкурентных и универсальных сотрудниках, которые обладают комплексными знаниями в области информационных технологий для различных отраслей.
Что касается учебного плана, то он включает в себя дисциплины по методам машинного обучения, цифровым измерительным системам, а также основам отдельных разделов математики и физики, среди которых радиоэлектроника, механика, оптика и так далее. Говорится, что выпускники будут ориентироваться в самых последних достижениях программируемых электронных систем, которые основаны в том числе на технологиях искусственного интеллекта.
Отмечается, что по окончании учебы студентам будет присвоена квалификация «радиофизик, инженер-программист». Они смогут работать в ведущих белорусских и международных организациях, на предприятиях как инженерно-технического, так и IT-профиля.
В Белорусском национальном техническом университете будет открыт набор на специальность «экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды» на факультете горного дела и инженерной экологии. Студенты будут изучать следующие дисциплины: контроль качества окружающей среды, изучение зеленых технологий, их внедрение в производство. По окончании учебы студентам присвоят квалификацию «инженер, эколог».
В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники будет открыта специальность «сверхвысокочастотные системы». Данное направление предполагает шестилетнее обучение. Ректор вуза Вадим Богуш отметил, что специалисты с данной специальностью будут заниматься разработкой, а также эксплуатацией систем СВЧ-техники, информационно-измерительных систем с их компонентами.
— А это требует использования современных информационных технологий, включая искусственный интеллект, — уточнил Богуш.
Тем временем БГУИР откроет новую специальность с шестилетним сроком обучения в 2025 году.
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