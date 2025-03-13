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Два с половиной месяца будет ограничено движение на улице Сержанта Пашкова в Уфе

В Уфе до 30 мая перекроют улицу Сержанта Пашкова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на два с половиной месяца частично ограничат движение транспорта по улице Сержанта Пашкова. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения связаны с прокладыванием электрокабеля и дальнейшим благоустройством территории строящегося жилого дома. Они будут действовать в два этапа:

— с 15 марта до 1 мая — на половине проезжей части по четной стороне около дома № 4 по улице Летчиков.

— с 10 до 30 мая — по нечетной стороне около строящегося дома №⅖ на улице Летчиков.

Предприятие, которое выполняет работы, просит жителей столицы Башкирии отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.

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