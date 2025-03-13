В Нижнем Тагиле в поликлиниках перестали принимать здоровых детей

С 12 марта 2025 года поликлиники Нижнего Тагила приостановили прием здоровых детей. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.
«Эта мера позволит уменьшить риски перекрестного заражения пациентов, снизить нагрузку на участковых врачей и уменьшить интервал ожидания приема», — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила.
По словам медиков, такая практика применяется ежегодно в периоды сезонного подъема заболеваемости, когда количество обращений в детские поликлиники резко возрастает.
Жители Нижнего Тагила жалуются на большие очереди в медицинских учреждениях.
«12 марта пришли на прием с ребенком в поликлинику на Тагилстрое. Пришлось идти без талона, потому что первичное обращение. Были в поликлинике в 17:00, сидели в очереди 1,5 часа. Некоторые люди говорили, что и по три часа ждут приема», — рассказала местная жительница Валерия.
ЕАН писал, что в Екатеринбурге из-за вспышки ОРВИ массово закрываются классы в школах и группы в детских садах.