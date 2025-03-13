В Нижнем Тагиле в поликлиниках перестали принимать здоровых детей

«12 марта пришли на прием с ребенком в поликлинику на Тагилстрое. Пришлось идти без талона, потому что первичное обращение. Были в поликлинике в 17:00, сидели в очереди 1,5 часа. Некоторые люди говорили, что и по три часа ждут приема», — рассказала местная жительница Валерия.