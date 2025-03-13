В 2024 году в Ростовской области выявили 100 новых объектов культурного наследия. Об этом стало известно в ходе заседания, посвященного работе комитета по охране ОКН, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
— Комитетом было организовано проведение государственных историко-культурных экспертиз 100 выявленных ОКН: это 85 памятников архитектуры и 15 памятников археологии, — приводится цитата со слов и.о. председателя комитета Ирины Коробовой.
Успехи регионального комитета на совещании отметил также первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Чиновник подчеркнул, что на Дону проводится большая работа по выявлению новых объектов, требующих защиты, а также контролируется состояние памятников, уже включенных в реестр.
Кроме выявления новых объектов, в прошлом году также проверили состояние 1684 мест, уже состоящих под охраной. В частности, составили 75 актов технического состояния памятников архитектуры, было согласовано 64 проекта по сохранению ОКН.
В рамках реализации контрольно-надзорной деятельности организовали 101 проверку, в итоге было составлено 113 административных протоколов. По 73 постановлениям были выписаны штрафы на сумму более 2,5 млн рублей.
Напомним, в реестр ОКН уже включили монумент «Тачанка» (Ростов-на-Дону), дом Фельдмана (Таганрог), учебный корпус Ростовского-на-Дону института сельскохозяйственного машиностроения, главное здание Донского среднего сельскохозяйственного училища (Октябрьский район, поселок Персиановский).
Всего на территории региона насчитывается 10632 объекта культурного наследия, которые являются памятникам архитектуры и археологии.