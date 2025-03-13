В 2024 году в Ростовской области выявили 100 новых объектов культурного наследия

Успехи регионального комитета на совещании отметил также первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Чиновник подчеркнул, что на Дону проводится большая работа по выявлению новых объектов, требующих защиты, а также контролируется состояние памятников, уже включенных в реестр.